Милан, Италия, 13 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. 13 октября итальянский «Милан» объявил о подписании однолетнего соглашения с 38-летним голкипером Антонио Миранте. Вратарь будет призван в случае чего заменить основного голкипера «россонери» Майка Меньяна и резервного вратаря Чиприана Тэтэрушану.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В прошлом сезоне Миранте, выступая за римскую «Рому», принял участие в тринадцати матчах итальянской Серии А, в которых пропустил восемнадцать мячей.

16 октября «Милан» дома на стадионе «Джузеппе Меацца» в матче восьмого тура внутреннего чемпионата сыграет с «Вероной». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.