Москва, 13 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Ответственность за нынешнее положение русского населения в странах Средней Азии лежит на тех, кто разрабатывал и внедрял концепции внешней политики России. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Возьму на себя роль«Капитана Очевидность« и скажу, что вина лежит на тех, кто все эти годы разрабатывал концепции внешней политики РФ, и тех, кто их воплощал в жизнь», — заявил эксперт.

«Никакой внятной стратегии взаимоотношений России с соотечественниками в широком смысле и русскими в странах бывшего СССР в частности как не было, так и нет», — констатировал Намовир.

Напомним, что в странах Средней Азии участились случаи применения дискриминационных практик и физического насилия по отношению к русскому населению.