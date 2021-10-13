Минск, , 20:30 — REGNUM Постановление правительства Белоруссии №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» подписал 12 октября премьер-министр постсоветской республики Роман Головченко. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Роман Головченко Government.ru

«Согласно документу, субъекты противодействия экстремизму и реабилитации нацизма направляют в МВД не реже одного раза в полугодие информацию о применении соответствующих мер. Утверждаются формы, по которым МВД ведет перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, граждан Белоруссии, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности», — сказано в официальном комментарии.

Упомянутые перечни будет публиковать МВД. «Также документ утверждает положение об оценке символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма и положение о республиканской комиссии по проведению названной оценки, которая создается при Министерстве информации. В областях также будут образованы соответствующие комиссии», — добавили в

Участвующее в политических репрессиях и преследовании инакомыслящих министерство информации в свою очередь создаст новую комиссию, которая в соответствии с новым положением (утверждённым постановлением №757) будет осуществлять оценку символики, атрибутики и информационной продукции на предмет наличия в них признаков проявления экстремизма. Возглавит республиканскую комиссию экс-министр информации Лилия Ананич, которая ранее отметилась в политических репрессиях, политически мотивированных преследованиях инакомыслящих и журналистов.

Читайте о деструктивной деятельности Ананич в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Напомним, в Белоруссии давно действует созданная при мининформации республиканская «экспертная» комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней признаков экстремизма. Правительственным постановлением она сформирована из пожарных, чиновников, библиотекарей и других «специалистов», которые не являются экспертами по экстремизму. РЭК по экстремизму при белорусском мининформе юридически не является экспертным учреждениями, однако сфабрикованные ею «экспертные заключения» и сфальсифицированные документы кладутся следователями и прокурорами в основания обвинений по уголовным делам и влияют на вынесение политически мотивированных обвинительных приговоров.