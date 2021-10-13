Москва, , 20:30 — REGNUM Проблема роста террористической угрозы с территории Афганистана будет обсуждаться на саммите СНГ, сообщил 13 октября президент России Владимир Путин на видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что обстановка в Афганистане сложная.

«Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ. Обстановка в Афганистане непростая, вы это прекрасно знаете», — сказал Путин, напомнив, что недавно власть в этой стране перешла в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о высокой вероятности экспансии террористов в страны, граничащие с Афганистаном.

«Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — отметил Путин.

В связи с этим обстановка на афганской границе должна быть под постоянным наблюдением, а страны СНГ должны быть готовы к совместным спецоперациям.

«Тем более что опыт успешной работы на этом направлении у вас есть, в том числе в рамках Антитеррористического центра СНГ», — добавил президент России.

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