Вашингтон, 13 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Британская певица Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Good Morning America. Пользователи Сети раскритиковали её за внешний вид 13 октября.

Скриншот с YouTube Виктория Бекхэм

Зрители передачи сравнили Бекхэм с маскотом компании Макдоналдс, клоуном Рональдом Макдональдом, из-за выбранного певицей наряда. Некоторые увидели в её образе анимационного персонажа Микки Мауса.

https://twitter.com/JoanneChurcher/status/1448190111754117120

Пользователи отметили отсутствие морщин у 47-летней артистки, а также странную форму губ. Они обвинили её в чрезмерном увлечении косметологией.

«Извините, но она с трудом может произносить слова своим «плотным» ртом. Выглядит некрасиво», — считает gisela

«Ботокс выглядит хорошо только определенное время. Потом ты начинаешь стареть, и в итоге ты выглядишь вот так», — написала jessy.

«Виктория была очень привлекательной. Виниры и филлеры смотрятся ужасно», — поделилась Maggie Fletcher.

ИА REGNUM напоминает, что Виктория Бекхэм является бывшей участницей группы Spice Girls. Артистка замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом, воспитывает четверых детей.