Москва, 13 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Русофобия в Туркестане развивается под воздействием двух факторов — идеологии элит и запроса низов. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Является ли русофобия в СА движением снизу (настроением масс), движением сверху (насаждаемой, создаваемой властями идеологией) или их сочетанием? Стоит говорить, безусловно, о комбинацииэтихдвух факторов», — заявил политолог.

«Известный закон единства и борьбы противоположностей говорит нам, в частности, что невозможно существовать в социуме и быть свободным от него. Верхушка стран Средней Азии продуцирует национализм как средство собственной политической легитимации, а низы поглощают эти установки и сами потом ретранслируют их наверх, вынуждая власти реагировать усилением националистической риторики, чтобы не лишиться поддержки стремительно радикализирующегося и архаизирующегося электората. Эдакий националистический Уроборос», — заключил Намовир.

Напомним, что в Казахстане в последнее время неоднократно наблюдались инциденты русофобского характера, связанные с дискриминацией русского населения и применением физического насилия, в т.ч. по отношению к детям.