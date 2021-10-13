13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

12 и 13 октября 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встречалась в МИДе с замглавы Сергеем Рябковым и замминистра обороны Александром Фоминым, в администрации президента с замглавы Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

Вероника Крашенинникова, , 21:19 — REGNUM 12 и 13 октября 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встречалась в МИДе с замглавы Сергеем Рябковым и замминистра обороны Александром Фоминым, в администрации президента с замглавы Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Нуланд оценила переговоры как «продуктивные» — и это всё, что она имела сказать журналистам. Сергей Рябков сообщил, что беседа получилась «предельно откровенной», при этом позиции обеих сторон плохо стыкуются, «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям». Более того, в отношениях двух стран существует «потенциал для обострения», если они не приложат усилий для нормализации. Но разговор был «полезен», добавил замминистра.

Полезно говорить не только с партнёром, но с противником: чтобы прояснить для себя его задачи, провести перед ним «красные линии», дать сигналы и предостеречь. Судя по тону опытного дипломата Сергея Рябкова, это и было сделано.

О планировании визита по инициативе США стало известно в начале сентября, и изначально речь шла о ноябре, но замгоссекретаря прибыла на месяц раньше. В чем задача и срочность такого визита для администрации Байдена?

Украина, по которой В. Нуланд стала крупным специалистом после курирования майдана в 2013—2014 годах, срочной темой не является — конфликт подморожен к обоюдному согласию и принципиального решения на данный момент не имеет. Пункт из российской повестки о восстановлении нормальной работы дипперсонала Вашингтон не слишком интересует, несмотря на все операционные проблемы.

Однако замминистру Рябкову вновь пришлось отвергать возможность размещения военных США на базах в Средней Азии, хотя он уже делал это летом. Примечательно, как настойчиво Вашингтон возвращается к этой теме. С точки зрения текущих стратегических приоритетов США, необходимость военного базирования в Средней Азии стала острой после провального ухода из Афганистана. Направлено оно будет против Китая, при этом Вашингтон даже может уверять нас, что «будем союзниками в борьбе против растущей угрозы Китая».

Виктория Нуланд (сс) Ssturner71

Очевидно, что это ещё большая ложь, чем «совместная борьба против терроризма». Очевидно, что военное присутствие США в Средней Азии легко направляется против России. Очевидно, что любая «сделка», частью которой может быть согласие России на размещение американских войск, например, в «обмен на Украину», приведёт к потерям по обоим пунктам. С точки зрения российских интересов вопрос военного присутствия США в Средней Азии даже не подлежит обсуждению.

Стоит отметить «потенциал для обострения», на который обратил внимание Сергей Рябков. Это полезное предупреждение: Вашингтон действительно способен пойти на обострение, если чувствует даже небольшую слабину у противника. «Слабость провокационна», — говорил в своё время министр обороны Дональд Рамсфелд, имея в виду, что слабость приглашает к атаке.

С чем возвращается в Вашингтон Виктория Нуланд? Для её руководителей важно понимать, насколько Россия готова к «компромиссам» и к противостоянию американскому давлению. В Вашингтоне продолжают обсуждать различные по степени агрессивности подходы к России, и суета Киева в последние месяцы показывает, что они «в деле».

Прогнозировать обострение в отношениях США и России легко — для этого есть немало рычагов и болевых точек. Ровно это российские эксперты ожидали увидеть от администрации Байдена сразу по вступлению в должность — но не случилось. При всех острых моментах в риторике по существу двусторонних отношений скорее наблюдался прогресс: продление договора СНВ-3 на максимальный срок, снятие препятствий для завершения строительства «Северного потока — 2», возобновление диалога по результатам июньского саммита в Женеве.

Вероятно, Нуланд привезёт в Вашингтон дополнительные вводные для уточнения следующих шагов в отношении России и тех вопросов, которые без России не решить.