Москва, , 21:09 — REGNUM Русофобия поощряется и взращивается в странах Средней Азии последние тридцать лет. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Карта «Большой Центральной Азии» по Старру Cacahuate

«Чем обусловлена вспышка русофобии в Средней Азии? Это всего лишь воплощение в материальной форме тех идеологических установок, которые транслировались в социумы стран Средней Азии последние тридцать лет», — заявил эксперт.

«Плюс, любой кризис всегда давит на болевые точки общества, а затянувшаяся пандемия — это вызов, с которым страны Средней Азии сталкиваются впервые и не имеют возможностей преодолеть собственными силами», — отметил политолог.

Напомним, что в странах Туркестана за последнее время произошло множество инцидентов, направленных против русских, в т.ч. с применением насилия.