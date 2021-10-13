Эфиопия, 13 октября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Бои идут в эфиопском штате Афар между федеральными войсками и военными Народного фронта освобождения Тыграя, сообщает 13 октября Agence France-Presse.

Гелий Коржев. Война

Сражения начались накануне, 12 октября, в западной части штата, примыкающей в штату Ахмара. В НФОТ заявляют, что частично разгромили вооружённые силы Эфиопии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные войска Эфиопии начали наступление на НФОТ в Ахмаре четыре дня назад — 9 октября. Противостоянию НФОТ и федеральных сил в ноябре будет год.