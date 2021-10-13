Киев, , 20:19 — REGNUM Власти Украины работают старыми дедовскими методами: попал в скандал — переводи стрелки, заявил политический эксперт Владимир Шамин, рассуждая о текущей внутриполитической ситуации.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог напоминает, что только начала разгораться офшорная история, в которой президент Владимир Зеленский — один из главных героев, как украинские правоохранители по указке из офиса президента вытащили сфабрикованное на скорую руку подозрение лидеру оппозиции Виктору Медведчуку о торговле углем из Донбасса. И теперь просят ручной суд назначить лидеру ОПЗЖ залог в 1 млрд грн. Миллиард!

«Расчет власти ясен — пусть СМИ и оцсети обсуждают Медведчука, а не офшоры Зеленского. Потому что у Лещенко уже закончились дебильные аргументы для отмывки черного, как сажа, имиджа президента. Пока план власти не работает. За последние сутки в «Гугле» появилось более 6000 публикаций об офшорах Зеленского. А в целом таковых — 5,5 млн! Уже даже бабушки на лавочках обсуждают незаконное обогащение нашего гаранта… Не забыли украинцы и другие скандалы с участием Зеленского и «слуг». Про проституток в зале парламента, про детей низкого качества, про оставленных в тюрьмах Донбасса четырех женщин, про цену на газ не по 175 долларов, как договорился Медведчук, а по 1500, как она есть сейчас. Все это не забыто и будет припомнено Зеленскому на следующих выборах. Собственно, он этого и боится. Понимает, что в честной схватке победить после таких зашкваров будет нереально, а потому пытается убрать политических конкурентов со своего пути», отмечает Шамин.

Медведчук в политическом смысле — главный враг Зеленского и главный его конкурент, утверждает эксперт.

«Потому что политическая повестка Медведчука выведет Украину из кризиса. А повестка Зеленского ее туда загнала. Потому что за Медведчука проголосуют юго-восток и многие избиратели на западе, севере и центре страны. А за Зеленского — разве что всякие лещенки и виртуальные армии зе-ботов. Поэтому Зеленский хочет всеми силами запереть Медведчука в СИЗО и не дать ему вести политическую деятельность. И ему не важно, что при этом он нарушает всевозможные законы, за что еще придется отвечать. Видит цель — не видит препятствий. Вот только вряд ли у Зеленского получится осуществить этот план. Монобольшинство уже начало распадаться. А с падением рейтинга Зеленского от него будут бежать сегодняшние союзники. Так всегда бывает. Вспомните последние годы Ющенко на посту — от него отвернулись все. И он разгромно проиграл выборы. Зеленский идет строго по аналогичному пути», — продолжает свою мысль специалист.

А Медведчуку, по словам Шамина, остается бороться и ждать. Более того, лидер ОПЗЖ уже победитель, поскольку то, что с ним происходит, разрушает эту недодиктатуру Зеленского.

«А ведь это еще Россия даже не вступала в игру. Хотя терпение в Кремле на исходе. Статья Дмитрия Медведева свидетельствует о том, что Путин будет давить на Зеленского до тех пор, пока в Украине не сменится власть. Пока не придет власть, которая повернет политику в конструктивное русло по всем направлением. Под этой властью в Кремле видят Медведчука и ОПЗЖ», подчеркнул Шамин.

В завершение он сделал вывод, что нынешняя украинская власть настолько примитивна, что не может придумать ничего нового для спасения своего «тонущего корабля».