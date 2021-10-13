13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что новым министром обороны Украины может стать депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Оксана Переможенко, , 21:22 — REGNUM Новым министром обороны Украины может стать депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Политик заявила об этом 13 октября в эфире украинского «24 канала».

Украина, ВСУ, Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У меня нет такого: хочу — не хочу. <…> У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет — и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать», — сказала она.

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Заявление политика обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Репортер UA», «Инсайдер UA», «Крокодил», а также Klymenko Time. Многие не поддержали кандидатуру Верещук на должность главы оборонного ведомства Украины.

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«Женщина министр обороны???» — удивился Vadim.

«В этом нет ничего удивительного, в некоторых благополучных странах так и есть. Другое дело, что данная дама в этой должности некомпетентна», — ответил ему Alex P.

«В этих странах нет обязательного призыва и права в плане приема на службу равные и у мужчин, и у женщин. У нас же есть обязательный призыв мужчин. Делайте его либо обязательным и для женщин, либо полностью контрактным для всех и тогда ставьте на пост министра кого хотите», — ответил ему Vadim.

«Остановите землю, я сойду…» — отреагировал Den Sav.

Ирина Верещук (сс) Reina1212

«Там сейчас такая жирная должность, что за полгода можно стать долларовым миллиардером, туда скоро своих братьев, сестер, матерей ставить будут», — отреагировал Александр Юрьевич.

«Напомню, что она имеет звание офицера», — отметил один из комментирующих.

«Не вышло мэром Киева, пойду-ка министром обороны», — прокомментировал Владимир.

«Зеленский, ты в себе? Это же не роли в твоих сериалах! Боевых опытных офицеров что уже в этой стране нет?» — задался вопросом Егор.

«Потренировалась на должности мэра, как все развалить (в 2010—2015 годах Верещук была мэром города Рава-Русская во Львовской области — О. П.) Удачно взяли в депутаты. Теперь оборону развалит. Хотя, там и так уже все развалено», — пишет Владимир.

«Речь не о том, женщина это или мужчина, мне без разницы. Я считаю, что министром обороны может быть человек, который всю свою жизнь посвятил армии. А не сначала был неудачным мэром, потом просто депутатом», — написала Светлана.

«Верещук в министры. Быстрее развалит армию», — отреагировал Евгений.

«Чем дальше, тем страшнее…» — пишет Bob.

«Главное — «кто-то должен это делать». И так уже 30 лет «кто-то это делает», лишь бы кто и лишь бы как. И так сойдет», — отреагировал Neragul.

«Зеленский везде меняет полностью всех только на своих людей, не к войне ли дело идет?» — спросил Борис.

«Да какая разница, кого назначат… «Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину». Вот он — наш настоящий министр обороны», — подытожил НТС.

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