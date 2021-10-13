Мадрид, 13 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix представил тизер второй части финального сезона сериала «Бумажный дом». Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 13 октября.

Кадр из сериала «Бумажный дом» Бумажный дом

«Конец близко», — говорится в подписи к видео. Второй сборник пятого сезона шоу выйдет 3 декабря 2021 года на Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что испанский сериал «Бумажный дом» рассказывает историю группы воров — в разных сезонах они пытаются ограбить Королевский монетный двор и Банк Испании. Первый эпизод шоу вышел ещё в 2017 году на местном телевидении.