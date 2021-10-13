Москва, 13 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционах 13 октября разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Providefin.ru Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в полном объёме — 10 млрд рублей. Спрос при этом составил 30,121 млрд рублей, средневзвешенная цена — 95,9263% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,56% годовых.

Кроме этого, ведомство разместила ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с погашением 17 марта 2032 года также в полном объёме — 10,065 млрд рублей — при спросе в 25,330 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 95,0385% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,08% годовых.

Напомним, на предыдущем аукционе 6 октября Минфин разместил ОФЗ более чем на 10 млрд рублей при спросе в 28,8 млрд рублей. Согласно планам Минфина, в общей сложности за IV квартал текущего года ведомство намерено разместить ОФЗ на 520 млрд рублей.