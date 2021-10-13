Мексика, 13 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Об урагане первой категории «Памела» у Сан-Игнасио (штат Синалоа, Мексика) сообщает 13 октября мексиканская метеорологическая служба в Twitter.

Франческо Казанова. Ураган (фрагмент). 1770

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По данным синоптиков, «Памела» бушует в Сан-Игнасио. Центр циклона располагается в 60 км от города Масатлан.

Ураган движется на северо-запад со скоростью шесть метров в секунду. В пределах самого урагана скорость ветра достигает 33,3 м/с, а порывы ветра — 42 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 октября, американские синоптики предупредили, что «Памела» обрушится на Масатлан. Ураган сформировался над Тихим океаном.