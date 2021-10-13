Архангельск, 13 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях медучреждений Архангельской области доля привитых ковид-пациентов не превышает 5%. У каждого из них есть сопутствующие заболевания. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава минздрава Александр Герштанский.

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«Мы понимаем, что ни одна вакцина не защитит человека, если у него есть большое количество заболеваний, которые ослабляют иммунитет и способствуют инфицированию. Но даже в случае тяжелого течения заболевания это (вакцинация — ред.) улучшает прогноз, и мы практически не фиксируем летальных исходов у пациентов которые были провакцинированы», — заявил Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области не смогут сделать прививку препаратом «КовиВак».