Донецк, 13 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. ОБСЕ не проявляет должной реакции на действия и заявления Киева, заявил 13 октября журналистам полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Грызлов

Главным вопросом заседания Контактной группы ОБСЕ стал захват украинскими боевиками наблюдателя СЦКК, представлялвшего ЛНР.

«Мы до сих пор не видим должной реакции ОБСЕ и других представителей международного сообщества на поведение Украины как на земле, так и в переговорном процессе», — сказал Грызлов.

«По информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК», — добавил он.

Грызлов отметил, что этот инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который 28 сентября 2021 года фактически дезавуировал все меры по усилению перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября украинские боевики в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» захватили в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), представлявшего ЛНР.

Офицер прибыл в район КПВВ «Первомайск-Золотое» по согласованию с украинской стороной.