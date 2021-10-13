София, 13 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Водители грузовых автомобилей, перекрывшие центральные улицы Софии в ходе недавней массовой акции протеста дорожно-строительных компаний Болгарии, были оштрафованы городскими властями болгарской столицы за нарушение правил дорожного движения. Об этом 13 октября сообщила софийская газета «24 часа».

Цитата из х/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1924. СССР Рабочий бунт

Согласно официальной информации, соответствующие санкции применены в отношении 160 человек, которые «использовали крупногабаритные транспортные средства для создания аварийной ситуации на городских улицах».

Как сообщает столичное управление Национальной полиции Республики Болгария, в результате действий манифестантов инфраструктуре Софии был причинен серьезный ущерб.

«При помощи тяжелой техники участники выступлений блокировали не только подъезды к правительственному кварталу столицы, но и ограничили передвижение транспортных средств по прилегающим магистралям», — говорится в отчете МВД республики.

Сумма предъявленных взысканий не уточняется. По некоторым данным, соответствующие штрафы будут погашены за счет средств из профсоюзных бюджетов.

Напомним, в забастовке дорожных строителей в болгарской столице 11 — 12 октября нынешнего года приняли участие до двух тысяч человек. Акция протеста парализовала центр Софии и привела к сбою в работе общественного транспорта и ряда коммунальных организаций.