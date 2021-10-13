Москва, 13 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 11 октября ускорилась до 7,63% в годовом выражении с 7,48% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

При этом инфляция в недельном выражении, как ранее сообщил Росстат, замедлилась до 0,22% с 0,26% на предыдущей неделе.

В Минэкономразвития отмечают, что темпы роста цен на непродовольственные товары снижаются вторую неделю подряд (0,13% после 0,19% и 0,23% в предшествующие недели) при снижении темпов роста цен на электро‑ и бытовые приборы, а также продолжающемся удешевлении строительных материалов. Также ускорилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,25% после — 0,12%).

Цены на продовольственные товары за неделю выросли на 0,56%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,80%, а за исключением овощей и фруктов рост цен на продукты питания составил 0,41%.