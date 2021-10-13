Вашингтон, 13 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Американские власти готовы рассмотреть вариант новой ядерной сделки с Ираном, заявил 13 октября спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли на онлайн-семинаре.

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Говоря о предстоящем VII раунде переговоров в Вене, Мэлли отметил, что если Тегеран «изложит вопросы, которые явно выходят за рамки» действующей ядерной сделки, то Вашингтон будет готов «вести переговоры об иного рода сделке, сделке, которая бы затрагивала большее число вопросов», нежели Совместный всеобъемлющий план действий.

Чтобы это стало возможным, Тегеран не должен пытаться «усидеть на двух стульях», отмечает американец. Речь идёт о том, что Иран может захотеть, чтобы США расширили диапазон своих уступок, а он остался только лишь с прежними обязательствами.