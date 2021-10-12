Тюмень, 13 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Под Тюменью на территории ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Constative.com Птичий грипп

«По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопатогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения. Особой угрозы для населения нет — цех изолированный, огороженный с пунктами пропуска. Возможность выноса инфекции — минимальная», — пояснил заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.

Напомним, ПАО «Птицефабрика «Боровская» — крупнейшее предприятие в Западной Сибири является одним из крупнейших по производству яиц и продуктов их переработки в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области установлен карантин по птичьему гриппу с 12 октября в селе Полозаозерье Бердюжского района, с 8 октября — на части территории Ялуторовска, а также в деревне Прогресс и селе Памятное Ялуторовского района, с 4 сентября — на части территории Казанского и Исетского районов, с 6 октября 2021 года — на территории Пушкарёва Упоровского района.