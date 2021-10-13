Минск, , 19:17 — REGNUM В ответ на обвинения со стороны официального Минска в якобы «незаконном финансировании» юридической помощи политзаключённым и участникам мирных протестных выступлений против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма офис постоянного координатора ООН в Белоруссии выступил со специальным заявлением. Оно опубликовано 13 октября на официальном сайте организации.

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«Офис постоянного координатора ООН в Белоруссии осведомлен о сообщениях и существующей обеспокоенности правительства Белоруссии в связи с программой юридической помощи, осуществляемой на благо некоторых уязвимых групп населения. ООН поддерживает связь с правительством Белоруссии по этому вопросу через соответствующие юридические и дипломатические каналы», — сказано в официальном сообщении.

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«Постоянный координатор ООН и страновая группа ООН, включая все агентства, фонды и программы ООН, работающие в Белоруссии, сосредоточены на продолжении нашей работы с Белоруссией и на благо Белоруссии, — подчёркнуто в заявлении. — Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами в гражданском обществе, в том числе в областях устойчивого развития и прав человека».

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