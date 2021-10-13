Москва, 13 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 4 по 11 октября выросла на шесть копеек и составила 48,96 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на четыре копейки — до 50,69 рубля за литр.

По состоянию на 11 октября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,02 рубля (+5 копеек за неделю), марки Аи-95 — 49,84 рубля (+6 копеек), марки Аи-98 — 57,66 рубля (+6 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 53 региональных центрах. Наиболее существенно он подорожал в Магадане — на 0,7%, Симферополе и Чите — на 0,6%.

Снижение цен на 0,1% зафиксировано во Владикавказе, Йошкар-Оле, Казани, Новосибирске, Саранске, Ульяновске и Чебоксарах.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%.