Подгорица, 13 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) снизил оценку роста экономики Черногории до семи процентов в последних октябрьских прогнозах.

Pixabay.com Рост ВВП

МВФ прогнозировал т рост валового внутреннего продукта на девять процентов в апреле 2021 года.

В новом октябрьском отчете МВФ Global Economic Outlook, который изучило агентство Mina-business, говорится, что ВВП должен вырасти на 5,6 процента в следующем году по сравнению с 5,5 процента в апреле. Падение ВВП Черногори в 2020 году составило 15,2 процента. Рост ВВП Сербии составит 6,5 процента, Хорватии — 6,3 процента, Косово — 6 процентов, Албании — 5,3 процента, Северной Македонии — 4 процента и Боснии и Герцеговины (БиГ) — 2,8 процента.