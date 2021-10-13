Челябинск, 13 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала года было выявлено 332 нарушения в сфере охраны и использования объектов животного мира. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Браконьеры

Из них только в ходе рейдов проверяющие обнаружили факты незаконной охоты на птиц, а также копытных и пушных животных. Общий размер ущерба составил 13,2 млн рублей. Виновные стали фигурантами уголовных дел.

Также в 2021 году уже выявлено 16 случаев незаконного оборота продукции охоты. 15 правонарушителей привлечены к административной ответственности, добавили в минэкологии.