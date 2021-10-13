Москва, 13 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 5 по 11 октября выросли в среднем на 0,22% после роста на 0,26% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Инфляция за период с начала октября, по оценке Росстата, достигла 0,37%, а с начала года — 5,71%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 3,3%, мясо кур — на 1,5%, гречневая крупа — на 0,9%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сметана — на 0,7%, пшеничная мука — на 0,6%, сахар-песок, свинина, варёные колбасы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, шоколадные конфеты — на 0,5%.

Сливочное масло, пастеризованное молоко, ржаной хлеб,рис, макаронные изделия и печенье стали дороже на 0,4%, говядина,сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, жирный творог, соль — на 0,3%, вермишель — на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин и водка — на 0,1%.

Одновременно с этим черный чай подешевел на 0,7%, пшено — на 0,2%, баранина и мороженая рыба — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%. В том числе огурцы стали дороже на 10,9%, помидоры — на 9,7%, картофель — на 4,4%, белокочанная капуста — на 0,2%. В то же время яблоки подешевели на 1,4%, морковь — на 1%, репчатый лук — на 0,3%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло подорожало на 0,7%, спички — на 0,6%, хозяйственное мыло, зубные щётки — на 0,3%, детские подгузники, туалетная бумага — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, женские гигиенические прокладки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%.