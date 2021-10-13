Минск, , 19:10 — REGNUM Министерство юстиции Белоруссии издало 12 сентября приказ об отстранении от профессиональной деятельности адвоката Натальи Мацкевич. По информации помогающего белоруской прозападной оппозиции «Правозащитного центра «Весна», сделано это «в связи с начатым в отношении неё дисциплинарным производством».

Белоруссия Amnesty.org

Наталья Мацкевич выступает защитницей и представительницей интересов ряда белоруских политзаключённых (признанных таковыми ПЦ «Весна»). Среди её клиентов — претендент на президентский пост (выборная кампания 2020 года) экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, популярный блогер и также незарегистрированный кандидатом в президенты Сергей Тихановский (муж лидера политэмиграции Светланы Тихановской), руководитель недавно ликвидированной по иску минюста «Белорусской ассоциации журналистов» Андрей Бастунец и председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак, а также известные русофобы — писательница Светлана Алексиевич и «анархист» Николай Дедок.

Право на защиту гарантировано белорусским законодательством. Однако на практике его реализовать весьма проблематично — это подтвердилось в ходе громкого политического процесса по «делу регнумовцев», в ходе которого упомянутые выше организации отстранились от защиты прав соотечественников. Принципиальную позицию явил лишь лидер «БАЖ» Андрей Бастунец, выражая своё частное мнение. В то же время ряд его коллег из стана прозападной националистической оппозиции радовались репрессиям и были разочарованы недостаточно жестоким, по их мнению, уголовным преследованием «пророссийских публицистов».

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