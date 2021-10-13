Минск, 13 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. «Польский режим утвердил законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. Однако, как признался местный воевода в эфире «Польского радио», выстроить вожделенное демократическое ограждение не так-то просто, учитывая различные правовые регуляции. Да и ЕС уже как-то косо посматривает, то и дело лишая деньжат», — сообщает в новостных выпусках 13 октября первый канал государственного телевидения Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Эфирная версия продукта первого канала государственного медиа-холдинга «Белтелерадиокомпания» существенно отличается от текстовой версии, опубликованной на его же сайте. В текстовой публикации под заголовком «Польша устроила подзаборную канитель» сказано: «Как признался министр обороны Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», выстроить вожделенное ограждение не так-то просто, учитывая различные правовые регуляции».

Примечательно, что 24 сентября белорусский постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в дискуссии по устному докладу УВКПЧ в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека заявил: «Прошу исключить из употребления в отношении Белоруссии термин «режим». Правительство и все остальные государственные республиканские и местные органы власти и управления Белоруссии сформированы в соответствии с волей большинства белорусского народа, выраженной на выборах, конституцией страны и ее законами. Используя слово «режим», вы оскорбляете подавляющее большинство моих сограждан, ведь сотрудники министерств и ведомств, в том числе правоохранительных — это их родные люди».