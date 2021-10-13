Рига, 13 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. На рынке новых автомобилей в Латвии наблюдается самый серьезный дефицит с момента распада СССР. Об этом сообщила национальная Автомобильная ассоциация.

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Спрос заметно превышает предложение, так как продолжающаяся эпидемия коронавируса прервала налаженные годами привычные связи: склады автодилеров опустошены, задерживаются как запланированные поставки на склады, так и заказанные покупателями автомобили.

Нехватка новых машин ощущается даже на фоне того, что число покупок резко упало по сравнению с доковидными временами. Так, в сентябре нынешнего года рынок новых автомобилей в Латвии по сравнению с августом снизился на 7,6%: было продано 1321 транспортных средств, тогда как в предыдущем месяце — 1429.

Тем не менее, на рынке новых машин Латвии по-прежнему лидируют привычные бренды и компании последнего десятилетия: Toyota (13,6%), VVolkswagen (7,95%) и Skoda (7,65%).

Недостаточное предложение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания заметно улучшило рыночные позиции электромобилей. Например, в сентябре было продано 45 новых электромобилей или 3,8% общего количества проданных легковых автомобилей. Всего в январе-сентябре нынешнего года рынок электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%: с 231 автомобиля до 301.