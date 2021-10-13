Ньюкасл, Великобритания, 13 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 13 октября журналист Кристиан Фальк сообщил, что новое руководство «Ньюкасла», выступающего в Английской Премьер-лиге, заинтересовано в подписании 29-летнего бразильского атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо и центрального защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никласа Зюле.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Фелипе Коутиньо

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ньюкасл» приобрел фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. Абсолютное большинство клубов АПЛ выступило против этого.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в шести матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ПорталTransfermarkt оценивает Никласа Зюле в 35 миллионов евро, Филиппе Коутиньо — в 20 миллионов евро.