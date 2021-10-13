Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. 27-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос с большей долей вероятности пропустит матч одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 16 октября в Туле на стадионе «Арсенал».

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

"Участие Барриоса в ближайшем матче — большой вопрос, который пока находится в стадии обсуждения. В настоящий момент его участие в матче, так же как и прибытие в Тулу, под большим вопросом», — рассказал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

В текущем сезоне Барриос принял участие в десяти матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

Барриос перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского футболиста составляет 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на Барриоса претендует мадридское «Атлетико».