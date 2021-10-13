Луганск, , 18:48 — REGNUM Переговоры с Киевом продолжены не будут, пока украинская сторона не освободит офицера СЦКК, захваченного 13 октября, заявил журналистам глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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Напомним, 13 октября украинские боевики захватили в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Офицер Народной милиции ЛНР прибыл в район КПВВ «Первомайск-Золотое» по согласованию с украинской стороной.

«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!», — указано в официальном заявлении главы республики.

Кроме того, Пасечник призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации «дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева».

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