Чебоксары, 13 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В столицу Чувашии 13 октября прибыл третий «Валдай». Пришвартованное у речного порта судно, ожидает процедура приемки и подготовка к зиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Parohodoff.ru «Валдай 45Р»

Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч при дальности плавания до 400 км.

На церемонии встречи первого судна глава Чувашии Олег Николаев отметил, что запуск «Валдаев» будет способствовать развитию реки Волги, как транспортной артерии страны. Это позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, в том числе круизных маршрутов. В предстоящем навигационном сезоне речные судна на подводных крыльях свяжут Чебоксары с Нижним Новгородом и Казанью. В дальнейшем планируется строительство причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке, где будут останавливаться «Валдаи».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, запуск «Валдаев» на речные маршруты отложили из-за изменений в федеральном законодательстве, в связи с чем затянулись процедуры регистрации и постановки на учёт. Также необходимо внести изменения в действующие лицензии судов. До конца года планируется завершить все необходимые регистрационные действия и быть готовыми к началу следующего навигационного сезона, добавил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии взялись за развитие речных пассажирских перевозок, начав с разработки маршрута Чебоксары — Казань. Для этого закуплены скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р».

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