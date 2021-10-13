13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:05 — REGNUM Информация о том, что молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна «Газпром» после завершения срока соответствующего контракта, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 октября в социальной сети Facebook.

Юлий Клевер. Сборщик хвороста на опушке леса. 1911

«Ага, сейчас прямо… Европа бежит и спотыкается, чтобы поскорее помочь «братской» Молдавии с поставками газа. У них у самих газа маловато будет, и в тяжкие времена они только о себе задумываются. Кроме того, кто хотел, тот уже заключил с Газпромом долгосрочный контракт», — отмечает Степан А.

Многие пользователи пришли к выводу, что сложившаяся ситуация выглядит абсурдной, потому что Молдавия никогда не нуждалась в дополнительных поставках газа, так как полностью покрывала свои потребности благодаря контрактам с Газпромом.

«Как говорится: «Что, помогли тебе твои ляхи?» Почему каждый политик в европейской части пытается сделать своё политическое будущее на «Анти-России»? Сами же потом просят о благосклонности и помощи. Заключили бы с Россией нормальный долгосрочный контракт и бед бы не знали, а тут сами на свои же грабли и наступили», — указывает Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что к подобному исходу привела антироссийская политика президента страны Майи Санду, которая не пожелала договориться с Российской Федерацией о поставках газа по выгодным для себя тарифам.

«Чего и требовалось дождаться. Все сделано специально, просто никто ни о чем не договаривался. Санду просто делала вид, что чем-то занята, а на самом деле доводила ситуацию до критической. Теперь Евросоюз должен Молдавии помогать с газом. Разводят, как лохов. Всё это правительство с президентом в отставку надо отправить, они молдавский народ до белого каления доведут», — считает Vladimir B.

Майя Санду European People's Party

Часть людей считает, что Россия в этой ситуации вообще ни при чём, потому что наша страна была совершенно не против того, чтобы вести уважительный диалог с Молдавией и наращивать экономическое сотрудничество.

«Нет, ну и тут у них виновата Россия… Интересно, а почему Россия должна гнать газ, если у Молдавии контракт на поставку газа закончился, а продлили его только на месяц, и то на определённое количество? Они, что, думали, что времена советские не закончились ещё? Надеялись, что будет, как и прежде? Да нет, господа, советские времена кончились, да вы сами не больно-то хотите дружить с Россией», — обращается Валентина Ц.

«Почему молдавские политики не хотят заключить долгосрочный договор с Россией? Что хотят показать? Своё неуважение к России? А, может, свою недальновидность, глупость и высокомерие?» — задаётся вопросом Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что Санду ведёт Молдавию по тому же деструктивному пути, по которому до сих пор движется злополучная Украина, яростно отвергающая всё, что связано с Россией.

«Видимо, Санду решила пойти по украинскому варианту и закупать реверсированный российский газ в Европе. Весь мир над этим который год смеётся, а молдаване с головой в этот цирк окунулись. Ну, как хотите. Любые капризы за ваши деньги», — указывает Евгений Н.

Напомним, 12 октября британское издание Financial Times опубликовало материал, согласно которому молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна «Газпром» после завершения срока соответствующего контракта.