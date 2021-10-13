Барселона, Испания, 13 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. 13 октября агент экс-полузащитника сборной Италии и экс-тренера туринского «Ювентуса» Андреа Пирло Туллио Тинти прокомментировал слухи о том, что его клиент может стать новым главным тренером каталонской «Барселоны»: «На данный момент переговоров с «Барселоной» мы не ведем. Но скоро они могут начаться».

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее сообщалось, что главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман может быть отправлен в отставку во время перерыва на матчи национальных сборных. Однако президент клуба Жоан Лапорта неоднократно выражал поддержку нидерландскому специалисту.

На данный момент «Барселона» с двенадцатью очками после семи сыгранных туров занимает лишь девятую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. От первого места, которое занимает мадридский «Реал», подопечных Кумана отделяет пять очков. При этом у «Барселоны» есть матч в запасе.