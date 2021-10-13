Минск, , 18:34 — REGNUM Очередными открытиями в географии поделилась со своей аудиторией белорусская государственная «Белтелерадиокомпания». В новостных выпусках 13 октября соседняя Украина позиционируется вне Европы — вопреки белорусским же географическим картам и утверждённым белорусским министерством образования школьным учебникам для младших и средних классов.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Лукашенко: «Белоруссия — это центр Европы, а Европа — это Европейский союз»

Поводом для очередной попытки географического унижения Украины белорусский госагитпроп избрал проблемы её западной части в начале отопительного сезона. При этом акцент сделан на стоимости газа по «по заоблачным европейским тарифам» с утверждением, что «Украина — не Европа».

«Уже три региона Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа. Угроза не дождаться отопительного сезона нависла над Ивано-Франковском, Львовской и Закарпатской областями, — сообщает первый канал белорусского гостелевидения. — Компании-поставщики готовы предоставлять природный газ местным бюджетным учреждениям лишь по заоблачным европейским тарифам. Государственный поставщик «Нафтогаз» просто отказывается участвовать в тендере».

Читайте также: Чиновники Белоруссии не считают «центр Европы» частью Европы

В телесюжете использован фрагмент эфира неназванной украинской телекомпании, в эфире которой экс-глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил: «Я просто не понимаю, откуда эта масса денежных средств найдется у населения, которое сегодня голодает, которое не может сегодня нормально одеть детей в школу, которое на самом деле борется за выживание. Им сейчас говорят не просто в 2 раза, а в разы поднять платежи. Какая тут может быть формула? Меня сейчас чувства переполняют, у меня есть название этому правительству, но я не могу это сказать, поэтому я культурно скажу, что это антинародный орган сегодня. Его задача — поднимать благосостояние людей, а он просто уничтожает население и делает его все беднее и беднее».

Также на эту тему: НАН Белоруссии: «Оскалившаяся Европа проводит геноцид белорусского народа»