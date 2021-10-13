Москва, 13 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. 13 сентября московский футбольный клуб «Спартак» получил официальное разрешение от Роспотребнадзора увеличить посещаемость на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» до 30%. Теперь на матчи «красно-белых» разрешено допускать 14 тысяч болельщиков.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Ближайший домашний матч «Спартака» состоится 16 октября. «Спартак» в матче одиннадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет московское «Динамо».

После семи первых туров «Спартак» с шестнадцатью очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице лиги. При этом «красно-белые» побеждают в трех матчах подряд во всех турнирах.