Воронеж, 13 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Воронежской области с 13 октября увеличат количество мест для торговли непродовольственными товарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Птичий рынок

Нестационарные торговые объекты на ярмарках и розничные рынки возобновляют свою работу. Изменение не касается НТО, расположенных вне согласованных схем размещения и планов размещения ярмарочных площадок.

В правительстве пояснили, что такие меры предприняты, чтобы уменьшить массовые скопления людей.