Барселона, Испания, 13 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. 13 октября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководству «Барселоны» удалось достичь соглашения с 18-летним центральным полузащитником сборной Испании Педри. Новый контракт будет рассчитан на пять лет до конца сезона 2025/26. Сумма отступных за Педри составят 1 миллиард евро.

Флаг ФК «Барселона»

В прошлом сезоне Педри принял участие в 37-ми матчах за «Барселону» во внутреннем чемпионате, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Педри пополнил состав «Барселоны» 2 сентября 2019 года, перейдя из «Гранады» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, согласно оценкам портала transfermarkt,составляет 80 миллионов евро.