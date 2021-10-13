Ташкент, 13 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Юбилейное заседание Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств состоится 15 октября, сообщает 13 октября пресс-служба президента Узбекистана.

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Сообщается, что в работе форума предусматривается участие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«В ходе мероприятия под председательством белорусской стороны будут рассмотрены итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также тема устойчивого развития в обширном регионе.

«Ожидается, что президент Узбекистана, являющегося сопредседателем в содружестве, выдвинет ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной концепции развития СНГ», — говорится в сообщении.

По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.