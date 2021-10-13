Вашингтон, 13 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Многоразовый космический корабль New Shepard отправился в суборбитальный полёт с экипажем с четырьмя космическими туристами на борту, сообщает 13 октября компания-разработчик Blue Origin.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Туристы

На борту корабля в космос отправился 90-летний киноактер Ульям Шетнер, игравший в сериале и фильмах Star Trek, вице-президент Blue Origin по полётам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Старт был произведен в 17:50 мск с площадки Corn Ranch на западе американского штата Техас.

Туристический полёт должен продлиться около 11 минут. После вертикального разгона спускаемый аппарат с экипажем продолжит по инерции идти вверх и достигнет высоты 105 км, преодолев условную границу между атмосферой Земли и космосом, также известную как линия Кармана.

После этого пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта.

Затем капсула совершит посадку с использованием парашютной системы.

Цена такого полета для одного космического туриста составляет $500 тыс.