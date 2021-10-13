Москва, 13 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев выбыл на 2−3 недели. У футболиста диагностировано повреждение одной из мышц таза. Об этом 13 октября сообщили на официальном сайте «красно-синих».

ЦСКА

Игорь Дивеев получил травму 11 октября в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со сборной Словении. Защитник получил травму в первом тайме и был заменен на 36-й минуте.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».

17 октября в Екатеринбурге «Урал» в матче одиннадцатого тура РПЛ сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.