Екатеринбург, 13 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге здание больницы скорой помощи лишат статус объекта культурного наследия. Соответствующий акт размещён на сайте Министерства культуры России.

Лев Хворобьев Больница скорой помощи. Екатеринбург

Экспертиза проводилась с 30 апреля по 16 сентября. Её заказчиком стало ООО «Альтернатива» из Екатеринбурга. Эксперты пришли к выводу о необходимости исключить это здание из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Основанием названа утрата этим объектом историко-культурного значения.

Лев Хворобьев Больница скорой помощи. Екатеринбург

Как сообщало ИА REGNUM, здание было построено в 1938 году. До начала 2000-х там находилась больница скорой помощи, а затем много лет объект пустует и разрушается.

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