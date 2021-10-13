Кострома, 13 октября 2021, 18:23 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов предложил изменить законодательство, обязав кандидатов на выборные должности сдавать справки из наркологического и психоневрологического диспансеров. Об этом он заявил 12 октября во время круглого стола «Итоги наблюдения на выборах-2021 в Костромской области», организованного Комитетом гражданских инициатив.
Соответствующую законодательную инициативу представитель избирательной комиссии собирается внести в Костромскую областную думу. Напомним, ранее Барабанов написал письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросил её ввести наказание за фейки о выборах. Инициативу костромского избиркома глава ЦИК не комментировала.
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