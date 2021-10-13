Кострома, 13 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов предложил изменить законодательство, обязав кандидатов на выборные должности сдавать справки из наркологического и психоневрологического диспансеров. Об этом он заявил 12 октября во время круглого стола «Итоги наблюдения на выборах-2021 в Костромской области», организованного Комитетом гражданских инициатив.

Наталья Диева Табличка

«Кандидаты сдают в избирком огромное количество документов, даже избыточное на мой взгляд. Некоторые вещи — гражданство, финансовые инструменты — малопроверяемы. Но есть вещи, которые вполне можно проверить. Для того, чтобы управлять автомобилем и хранить оружие, справки из психодиспансера и наркодиспансера нужны. Для того чтобы управлять государством — нет. Суть моего предложения заключается в том, чтобы кандидаты на любые выборные должности, начиная от сельского поселения и заканчивая высшим должностным лицом государства, должны были кроме тех документов, которые они предоставляют в избирательные комиссии сегодня, предоставлять справки от наркологов и психиатров».

Соответствующую законодательную инициативу представитель избирательной комиссии собирается внести в Костромскую областную думу. Напомним, ранее Барабанов написал письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросил её ввести наказание за фейки о выборах. Инициативу костромского избиркома глава ЦИК не комментировала.