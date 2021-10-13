Ташкент, 13 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 октября примет участие в работе саммита ЕАЭС в формате видеоконференцсвязи, сообщает 13 октября пресс-служба главы государства.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

Сообщается, что Мирзиёев в статусе наблюдателя выступит на внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством казахстанской стороны.

«Членами Совета являются президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении. Ожидается, что в качестве наблюдателя на заседании также выступит президент Кубы», — отмечает пресс-служба.

На мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

«Лидер Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС», — сообщает пресс-служба.

Напомним, в декабре прошлого года Узбекистану был предоставлен статус государства-наблюдателя в ЕАЭС. В апреле этого года приняты Меморандум о взаимодействии между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией и План совместных мероприятий на 2021−2023 годы.