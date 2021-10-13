Минск, , 18:18 — REGNUM Белоруссия в 2021 году потратила на доплаты борющимся с COVID-19 медикам 700 млн белорусских рублей ($280 млн в эквиваленте) и официально не обращалась за финансовой помощью к Всемирной организации здравоохранения. Об этом 13 октября в Минске заявил зампред правительства Белоруссии Игорь Петришенко.

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По итогам состоявшихся сегодня переговоров с главами делегаций государств-участников СНГ и представителями международных организаций в рамках 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества, Петришенко оценил затраты официального Минска в ситуации пандемии. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, чиновник заявил: «По прошлому году это было более Br0,5 млрд. Мы уже по этому году наблюдаем, что на Br200 млн превысили параметры прошлого года. Всего в этом году на борьбу с COVID-19 направлено Br1230 млн. Действительно, отвлечение на борьбу с COVID-19 финансовых средств достаточно чувствительное».

Оценивая перспективу привлечения средств ВОЗ для борьбы с COVID-19, Петришенко сообщил, что этот вопрос не обсуждался. При этом он заявил: «В плане финансовых аспектов мы эту тему не затрагивали. Этот вопрос по финансовым аспектам не поднимался и не стоит в повестке. Мы справляемся теми силами и ресурсами, которые у нас есть».

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