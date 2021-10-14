Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Туристический суборбитальный полёт корабля New Shepard компании Blue Origin удачно завершился 13 октября. Корабль приземлился в пустыне Техаса, вернувшись из «космического пространства», сообщает CNN.

Wallspaper.ru Космос

На борту коробля был актер «Звездного пути» Уильям Шетнер, он стал самым страшим членом экипажа Blue Origin из четырех человек. Шатнеру 90 лет.

После приземления актер восхищенно воскликнул, что «каждый человек на земле должен увидеть космос своими глазами, и мать-Землю из космоса».

Это была вторая туристическая миссия кораблей серии New Shepard. Отметим, что отснятые в ходе полёта кадры будут использованы в документальном фильме.

Издание указывает, что нет единого определения"космического пространства».На данный момент ученые не нашли точную высоту, где оно начинается, так как это размытая грань.

Напомним, что Уильям Шетнер получил известность благодаря роли капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и одноимённом фильме. 90-летний актёр может стать самым пожилым участником космического полёта в истории.