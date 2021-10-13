Салехард, 13 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Салехарде перед судом предстанет бывший директор ямальского филиала Росреестра, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, будучи директором филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», обвиняемый в период с 2013 по 2019 год под предлогом получения денег на нужды филиала выписывал подчинённым премии, которые сотрудники обналичивали и возвращали директору. Работники филиала, сомневаясь в законности требований директора, но находясь от него в прямой служебной зависимости, были вынуждены согласиться.

По версии следствия, обвиняемому таким образом было передано 14,5 млн рублей, из которых два миллиона рублей он потратил на потребности филиала, а 12,5 млн рублей израсходовал на личные нужды. Отмечается, что у бывшего уже директора ямальского филиала Росреестра арестовано недвижимое имущество и транспортные средства на общую сумму более 13 млн рублей.