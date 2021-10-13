Москва, 13 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во первой декаде октября снизилась до 6,43% с 6,33% в третьей декаде сентября. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Показатель достиг максимального уровня с середины октября 2019 года, когда он составлял 6,48%. До рекордно низкого значения в 4,33% он опускался в начале октября 2020 года.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.