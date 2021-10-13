Орел, 13 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

В 2020 году представители ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратились в департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области. По версии следствия, глава департамента в своих интересах дал незаконные указания подчиненному, действующему вместе с ним, не допустить переоформления лицензии в ходе проводимой в отношении общества проверки, в кратчайшие сроки провести проверку в отношении другой организации и подготовить документы о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организации на территории Орловской области.

Подчиненный выполнил незаконные указания, после чего представителям ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» отказали в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности. При повторном обращении им также было отказано, хотя законные основания для этого отсутствовали. Действия руководителя департамента и его подчиненного повлекли существенное нарушение прав и законных интересов указанной организации, а также граждан.

Обвиняемый вину не признал. Расследование завершается. Дело в отношении подчиненного бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области ранее было выделено в отдельное производство и уже направлено в суд.